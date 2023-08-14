Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ушел в отставку

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем уходе в отставку и призвал партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства. Об этом сообщает портал Rus.LSM.lv

Он уточнил, что подаст заявление о своей отставке и об отставке текущего кабинета президенту страны в четверг, 17 августа. Партия Кариньша сформировала правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов, получив 26 мест на выборах.

Ранее премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что покидает партию "Объединенная таиландская нация" и уходит из политики. Он призвал лидера партии, генерального секретаря и ее членов осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, монархию и религию, продолжать заботиться о тайском народе.

До этого правительство Нидерландов во главе с премьер-министром страны Марком Рютте подало в отставку. Рютте уточнил, что распад правящей коалиции был связан с различными разногласиями касательно миграционной политики.

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