Премьер-министр Таиланда решил уйти из политики

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Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что покидает партию "Объединенная таиландская нация" и уходит из политики. Его заявление опубликовала партия.

"Покидая партию "Объединенная таиландская нация", я обращаюсь к лидеру партии, генеральному секретарю и ее членам с призывом осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, религию и монархию, продолжать заботиться о тайском народе", – поделился он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. По его словам, он не останется на новый срок, даже если получит такое предложение. Однако позже он заявил, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года.

До этого в отставку ушел вице-премьер Британии Доминик Рааб. Это произошло после расследования жалоб на его агрессивное поведение с сотрудниками.

Генсек НАТО Столтенберг останется в этой должности еще на год