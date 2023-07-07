Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

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Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром страны Марком Рютте подало в отставку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление голландского политика.

Он уточнил, что прошение об отставке правительства будет в скором времени передано королю.

По словам Рютте, распад правящей коалиции был связан с различными разногласиями касательно миграционной политики.

В апреле этого года заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными.

До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства. Возглавляемая премьером партия проиграла на парламентских выборах, в связи с чем кабмин вынужден был подать в отставку.