07 июля, 23:52Политика
Премьер-министр Нидерландов подал в отставку
Фото: ТАСС/EPA/SEM VAN DER WAL
Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром страны Марком Рютте подало в отставку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление голландского политика.
Он уточнил, что прошение об отставке правительства будет в скором времени передано королю.
По словам Рютте, распад правящей коалиции был связан с различными разногласиями касательно миграционной политики.
В апреле этого года заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными.
До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства. Возглавляемая премьером партия проиграла на парламентских выборах, в связи с чем кабмин вынужден был подать в отставку.
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