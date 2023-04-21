Вице-премьер Британии ушел в отставку на фоне расследования об агрессивном поведении

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Заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб уходит в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными, сообщает РИА Новости.

В своем письме на имя премьера страны Риши Сунака он заявил, что сам призвал провести расследование, и пообещал подать в отставку, если оно выявит какие бы то ни было свидетельства тиранического поведения с его стороны.

"Я считаю важным держать свое слово", – заявил 49-летний политик.

Доклад об итогах расследования ранее подготовил королевский адвокат Адам Толли. В документе официально подтверждалось рассмотрение восьми жалоб. Шесть из них охватывали предыдущий срок Рааба во главе Минюста – с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. Одна охватывала период его работы министром иностранных дел – с июля 2019 года по сентябрь 2021 года. Последняя жалоба охватывала период с июля по ноябрь 2018 года, когда он возглавлял министерство по вопросам выхода из ЕС в правительстве Терезы Мэй.

Ранее парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Расследование началось 13 апреля. Оно связано с долей супруги премьера Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми.

Согласно закону, британские парламентарии должны регистрировать все врученные им подарки, взносы и пожертвования в называемом реестре интересов.