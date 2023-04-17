Парламент Британии начал расследование в отношении Сунака по вопросу декларации интересов

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Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов, сообщает РИА Новости.

Расследование началось 13 апреля. Оно связано с долей супруги премьера Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми.

Согласно закону, британские парламентарии должны регистрировать все врученные им подарки, взносы и пожертвования в называемом реестре интересов.

В январе Риши Сунаку выписали штраф за проезд на пассажирском сиденье с непристегнутым ремнем безопасности.

Поводом для выписки штрафа стало появление в соцсетях видео, на котором запечатлено, что мужчина не использует ремень безопасности. После этого в канцелярии британского премьера подтвердили, что штраф был выписан Сунаку. Там также сообщили, что он намерен оплатить его.

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