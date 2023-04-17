15:41Политика
Парламент Британии начал расследование в отношении Сунака по вопросу декларации интересов
Фото: ТАСС/Zuma
Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов, сообщает РИА Новости.
Расследование началось 13 апреля. Оно связано с долей супруги премьера Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми.
Согласно закону, британские парламентарии должны регистрировать все врученные им подарки, взносы и пожертвования в называемом реестре интересов.
В январе Риши Сунаку выписали штраф за проезд на пассажирском сиденье с непристегнутым ремнем безопасности.
Поводом для выписки штрафа стало появление в соцсетях видео, на котором запечатлено, что мужчина не использует ремень безопасности. После этого в канцелярии британского премьера подтвердили, что штраф был выписан Сунаку. Там также сообщили, что он намерен оплатить его.
Премьер Британии извинился за поездку на заднем сиденье непристегнутым
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!