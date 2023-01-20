Британскому премьеру Сунаку выписали штраф за не пристегнутый в машине ремень

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку выписали штраф за проезд на пассажирском сиденье с не пристегнутым ремнем безопасности.

Как говорится в сообщении полиции графства Ланкашир в Twitter, 42-летнему мужчине из Лондона направлено условное предложение оплаты штрафа. Данная формулировка означает, что лицо, которому выписали штраф, может его оспорить или, признав вину, оплатить.

В полиции также указали, что поводом для выписки штрафа стало появление в соцсетях видео, на котором запечатлено, что мужчина не использует ремень безопасности. После этого в канцелярии британского премьера подтвердили, что штраф был выписан Сунаку. Там также сообщили, что он намерен оплатить его.

"Премьер-министр полностью признает, что это была ошибка, и принес извинения. Он, конечно, выполнит условия выписанного штрафа", – сказал представитель Сунака, слова которого приводит Sky News.

В четверг во время посещения графства Ланкашир Сунак выложил в соцсетях видеоролик с объявлением об увеличении инвестиций в экономику региона. В этот момент политик находился на заднем сиденье движущегося автомобиля. Позже представитель главы правительства Соединенного Королевства принес от его имени извинения и заявил, что Сунак отстегнул ремень безопасности, чтобы записать видеосообщение.



Премьер Британии извинился за поездку на заднем сиденье непристегнутым

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