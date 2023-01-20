Премьер Британии извинился за поездку на заднем сиденье непристегнутым

Штраф за езду в автомобиле непристегнутым грозит премьеру Британии Риши Сунаку. Полиция узнала об этом факте из видео, которое он записал, когда находился в салоне. Внимательные пользователи Сети заметили нарушение закона и обратили на это внимание правоохранителей. Сунак сразу признал свою ошибку и извинился перед жителями через своего представителя.

Тем временем в Сербии прошли массовые митинги в поддержку России. В центре Белграда сотни человек практическим парализовали движение транспорта. При этом полиция никого не задерживала. Люди прошли по улицам, держа в руках флаги двух стран и выкрикивая лозунг "сербы и русские – братья навек".

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