Жители Британии назвали Сунака идиотом после его слов о поддержке Украины

Фото: Pool Photo via AP/Henry Nicholls

Читатели издания Daily Mail раскритиковали премьер-министра Британии Риши Сунака, который ранее провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

"Этот человек – идиот", – приводит РИА Новости слова пользователя с ником failings.

Другие указали на то, что Соединенное Королевство не может повысить заработную плату британцам, но может позволить себе делать финансовые подарки за границу.

Некоторые пользователи призвали Сунака разобраться с проблемами, которые "ближе к дому", или уйти в отставку.

"Да, не обращайте внимания на британцев, которые пытаются накрыть себе на стол или обогреть свои дома. Уберите это правительство, совершенно бесполезное и не заботящееся о народе", – потребовала BellaO1984.

Ранее сообщалось, что британцы заподозрили Сунака и Зеленского в осуществлении финансовых махинаций. По мнению жителей Соединенного Королевства, политики присваивают себе средства налогоплательщиков под видом помощи Украине.



Премьер-министр Великобритании Сунак посетил Киев

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