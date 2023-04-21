Новым главой Минюста Великобритании стал замминистра обороны Алекс Чок

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Заместителя министра обороны Великобритании Алекса Чока назначали на должность министра юстиции. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

"Член парламента Алекс Чок был назначен лордом-канцлером и министром юстиции", – говорится в сообщении.

Предыдущий глава Минюста Доминик Рааб подал в отставку после расследования обвинений в агрессивном поведении с подчиненными. До этого в письме на имя премьер-министра Рааб заявил, что сам призвал провести расследование.

Ранее британский парламент также начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу финансовых деклараций. Оно связано с долей супруги премьера Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми.