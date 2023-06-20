Парламент Финляндии утвердил нового премьер-министра страны

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Парламент Финляндии утвердил лидера Национальной коалиционной партии Петтери Орпо на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за политика проголосовали 107 депутатов, не поддержал его кандидатуру 81 человек. После заседания Орпо поблагодарил парламентариев за оказанное ему доверие.

Парламентские выборы прошли в Финляндии в апреле этого года. По их итогам Социал-демократическая партия, возглавляемая руководившей на тот момент правительством Санной Марин, уступила примерно один процент партии Петтери Орпо.

3 апреля Марин признала свое поражение своей партии и победу Национальной коалиционной партии. Спустя несколько дней после этого она подала заявление об отставке правительства.

