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16:03

Политика

Николай Денков избран новым премьером Болгарии

Фото: ТАСС/ЕРА/VASSIL DONEV

Парламент Болгарии большинством голосов избрал новым премьер-министром республики Николая Денкова, сообщает ТАСС.

60-летний депутат Народного собрания представляет коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Свои голоса за Денкова отдали 132 депутата, против проголосовали 69 человек, воздержавшихся не было.

2 февраля президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента страны. Согласно другому указу президента, до парламентских выборов действовало техническое правительство, возглавляемое Гылыбом Доневым.

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