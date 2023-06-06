Николай Денков избран новым премьером Болгарии

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Парламент Болгарии большинством голосов избрал новым премьер-министром республики Николая Денкова, сообщает ТАСС.

60-летний депутат Народного собрания представляет коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Свои голоса за Денкова отдали 132 депутата, против проголосовали 69 человек, воздержавшихся не было.

2 февраля президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента страны. Согласно другому указу президента, до парламентских выборов действовало техническое правительство, возглавляемое Гылыбом Доневым.