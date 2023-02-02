Президент Болгарии распустил парламент страны

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Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания", – указано в сообщении.

Новые парламентские выборы назначены на 2 апреля 2023 года. До этого времени, согласно другому указу президента, будет действовать техническое правительство, возглавляемое Гылыбом Доневым.

Ранее стало известно о реорганизации парламента Туркмении. Вместо двухпалатного он стал однопалатным. Упразднена палата представителей (Халк маслахаты).

В январе состоялось совместное заседание палат парламента Туркмении, по итогам которого был подготовлен проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны.

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