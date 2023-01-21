Парламент Туркмении реорганизовали в однопалатный

Фото: kremlin.ru

Парламент Туркмении реорганизован из двухпалатного в однопалатный, сообщает ТАСС со ссылкой на информационную программу "Ватан" местного телевидения.

21 января состоялось совместное заседание палат парламента Туркмении, по итогам которого был подготовлен проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны.

Документ направили президенту страны Сердару Бердымухамедову. Глава государства одобрил закон и подписал его.

Таким образом, в парламенте Туркмении упраздняется палата представителей (Халк маслахаты), а законодательный орган (Милли генгеш) будет реорганизован в однопалатный парламент.

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