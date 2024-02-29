В 2023 году увеличилась доля ипотечных заемщиков старше 40 лет – НБКИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году увеличилась доля ипотечных заемщиков старше 40 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В материале отметили, что самый существенный рост был отмечен у заемщиков от 40 до 50 лет. Их доля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,6 процентного пункта и составила 26,2%.

Помимо этого, в прошлом году в структуре выдачи ипотеки увеличилась доля самых малочисленных и пожилых заемщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет – до 9% (плюс 1 процентный пункт), старше 60 лет – до 2,7% (плюс 0,6 процентного пункта).

При этом наибольшее уменьшение доли зафиксировали у заемщиков в возрасте до 40 лет. Среди тех, кто моложе 30 лет, сокращение составило 2,2 процентного пункта, до 19,8%, от 30 до 40 лет – 1,9 процентного пункта, до 42,4%.

Самой массовой категорией заемщиков остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 42,4%, а наименьшей – старше 60 лет (2,7%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что ипотечные заемщики "повзрослели" из-за "сокращения банками аппетита к риску". Речь идет о том, что молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, однако ее необходимо изменить. Он считает, что государственная программа должна быть сокращена.

До этого в СМИ сообщалось, что Минфин планирует добиться снижения доли льготной ипотеки до 25% (на сегодня – порядка 90%) в выдачах на первичном рынке. В пресс-службе ведомства подтвердили, что данный вопрос обсуждается.

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