Ирина Слуцкая приняла участие в клипе ко Дню России

Фото: Роман Савикин

Российская фигуристка Ирина Слуцкая приняла участие в клипе Родиона Газманова ко Дню России. Видеоролик снимали в ярких локациях района Дорогомилово.

Сейчас клип активно набирает популярность в Сети и собирает положительные отзывы. Однако текст и музыка композиции "Россия" были написаны музыкантом еще несколько лет назад.

Слуцкая подчеркнула, что такой творческий проект – это вклад в будущее, поскольку он прославляет Россию. По ее мнению, такие инициативы необходимо реализовывать не только по случаю праздника, но и для воспитания всех последующих поколений юных россиян.

"С Днем России, друзья! Желаю нашей огромной прекрасной Родине и всем ее жителям процветания, благополучия и неисчерпаемых сил", – добавила она

Также в кадре появляются синхронистка Мария Киселева, руководитель Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Кроме того, в съемках клипа поучаствовал ансамбль "Казачьи берега" хуторского казачьего общества "Кунцево".

Ранее Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле поздравил граждан с Днем России.

По его словам, россиян в непростой период времени объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу страны. Он напомнил, что РФ не раз переживала трудности, однако всегда российский народ преодолевал их и умножал величие отечества.

