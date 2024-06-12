Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах

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Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с украинским правительством об информационно-культурных центрах. Документ с подписью главы государства разместили на портале правовой информации.

Речь идет о договоре, который был подписан в Москве 27 февраля 1998 года. В нем говорилось о создании Российского центра науки и культуры в Киеве. Его открыли в 2007 году, однако после 2014 года работа центра осложнилась на фоне напряженной политической обстановки. РЦНК окончательно прекратил функционировать в 2021 году.

В пояснительной записке подчеркивается, что такими центрами должны управлять соответствующие дипломатические ведомств. Однако это не представляется возможным после решения Киева разорвать все отношения с Москвой, объясняется в документе.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сообщил, что необходимо провести серьезный и глубокий анализ по поводу легитимности украинской власти. Он напомнил, что в Конституции Украины говорится о возможности пролонгирования полномочий Верховной рады, однако о полномочиях президента там ничего не сказано.