ЦБ РФ заявил о появлении схем, несущих риски для покупателей при покупке строящегося жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Банк России предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия, сообщается на сайте регулятора.

Центробанк зафиксировал появление новых схем при покупке строящегося жилья, которые несут риски для покупателей. В частности, некоторые банки совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве, по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве.

Кредитная организация от использования этих средств получает дополнительный доход, часть которого может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

В ближайшее время Банк России создаст комитет по стандартам, и первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем укажут на недопустимость навязывать людям заведомо сложные и рискованные ипотечные продукты.

Также ЦБ планирует обсудить с кабмином возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой. Они будут направлены на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно. Ожидается, что это защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

Как выяснила "Газета.ру", чаще всего ипотеку в России в прошлом году оформляли люди от 25 до 45 лет. В основном это были женщины с высшим образованием, состоящие в официальном браке и не имеющие детей. По словам экспертов "Банков.ру", по сравнению с мужчинами женщины обладали более высокой кредитоспособностью.

В основном ипотечные кредиты в 2023 году запрашивали официально трудоустроенные россияне и индивидуальные предприниматели. Меньше всего заявок поступило от неработающих лиц и пенсионеров. Треть потенциальных заемщиков хотели оформить ипотеку на срок от 20 до 30 лет.

Средняя сумма ипотеки за год выросла почти на 9%, до 3,3 миллиона рублей. Заемщики чаще запрашивали диапазон от 1 до 3 миллионов рублей. При этом заявок на более крупные суммы стало больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, однако ее необходимо изменить. Он считает, что государственная программа должна быть сокращена.

До этого в СМИ сообщалось, что Минфин планирует добиться снижения доли льготной ипотеки до 25% (на сегодня – порядка 90%) в выдачах на первичном рынке. В пресс-службе ведомства подтвердили, что данный вопрос обсуждается.

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