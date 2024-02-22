Эксперты рассказали, где самая доступная недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Риелторы заметили новый тренд – переход покупателей из Москвы в Подмосковье, где появилось больше доступного жилья. Однако и в столице в продажу поступили недорогие квартиры, сообщает Life.ru.

Один из аналитических центров зафиксировал на вторичном рынке Москвы около 300 самых экономичных квартир (без комнат и апартаментов). Их стоимость составляет до шести миллионов рублей. В основном это студии или старый жилой фонд за МКАД.

По информации издания, дешевая недвижимость расположена в удаленных районах ЗелАО. Там на вторичном рынке квартира стоит 9,99 миллиона рублей. Также недорогое жилье есть в ВАО (среднестатистическая квартира стоит 11,29 миллиона рублей), ЮВАО (средняя стоимость квартиры – 11,49 миллиона). Средняя стоимость квартиры в Новомосковском АО – 10,67 миллиона рублей, в Троицком АО – 7,63 миллиона.

В Подмосковье дешевые квартиры расположены в удаленных городских округах. Так, в Зарайске средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 1,35 миллиона рублей, в Серебряных Прудах – 2,40 миллиона, в Шатуре – 2,71 миллиона.

Недорогие варианты есть и в Старой Москве. Например, студия площадью 10,5 квадратного метра на первом этаже восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте выставлена за пять миллионов рублей. Студия площадью 13 "квадратов" на третьем этаже четырехэтажного дома недалеко от станции метро "Нагорная" оценивается в 5,2 миллиона рублей, а студия площадью 12 "квадратов" на первом этаже девятиэтажного дома недалеко от станции метро "Домодедовская" продается за 4,5 миллиона.

Отмечается, что цены ниже в Новой Москве. По такой же стоимости там можно приобрести не студию, а однокомнатную квартиру. Так, однокомнатная квартира площадью 28,8 "квадрата" на первом этаже шестиэтажного дома в Филимонковском поселке продается за 5,7 миллиона рублей, студия площадью 19,5 "квадрата" на первом этаже 21-этажного дома в Щербинке оценивается в 4,5 миллиона.

Как пишет издание, самые низкие цены зафиксированы в Подмосковье. Там однокомнатная квартира площадью 30 "квадратов" на первом этаже двухэтажного дома в поселке городского типа Фосфоритном стоит 1,9 миллиона рублей, а однокомнатная квартира площадью 31 "квадрат" на втором этаже пятиэтажного дома в городе Ивантеевке продается за 3,7 миллиона.

Риелтор Наталия Борзенкова рассказала, что наиболее перспективные локации сейчас те, где будет проходить новая ветка метро – Рублево-Архангельская. По ее словам, линия пройдет от ТТК и выйдет за пределы МКАД, она предлагает рассмотреть вариант новостройки в районе будущей станции "Звенигородская" или в поселке Архангельское. Она указала, что вдоль новой ветки сейчас широкий выбор жилья.

Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин отметил, что покупатели из Москвы перемещаются в ближнее Подмосковье, выбирая там жилье как альтернативу спальным московским районам. Он сказал, что 62% дешевой недвижимости сконцентрировано в Балашихе, далее идут Королев, Мытищи и Дзержинский. С его слов, в этих городах самая низкая средневзвешенная цена квадратного метра – около 150 тысяч рублей. Для поиска жилья еще дешевле он предлагает рассмотреть Серпухов, Сергиев Посад, Наро-Фоминск и другие города Московской области, а также обратить внимание на соседние регионы.

Эксперт по недвижимости Валерий Кочетков также указал, что на первичном рынке столицы в бюджете 8,5 миллиона рублей можно купить квартиру-студию площадью от 20 до 25 "квадратов". К примеру, на Алтуфьевском шоссе предлагается студия общей площадью 20 "квадратов" с отделкой и сроком сдачи дома в 2025 году – от 6,7 миллиона рублей.

По его данным, еще есть студия с габаритами 22 "квадрата" у станции метро "Измайловская", которая стоит 8,3 миллиона рублей. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Студия площадью 25 "квадратов" у станции метро "Кантемировская" стоит 8,8 миллиона рублей, а полноценная однокомнатная квартира площадью 35 "квадратов" находится в Новой Москве, недалеко от станции метро "Бунинская аллея", за 8,4 миллиона, заключил он.

Кроме того, эксперт по недвижимости Наталья Дикова уточнила, что сейчас на рынке жилья в РФ наблюдается непростая ситуация. Около 80% покупателей приобретают недвижимость с использованием ипотечных средств, процентные ставки по которым достигли максимума для вторичной недвижимости. Однако для новостроек ситуация иная: здесь есть возможность приобрести недвижимость за разумный процент по ипотечному кредиту, объяснила она.

По ее мнению, спрос на вторичную недвижимость за последние пару лет снизился по сравнению с первичной. Такая же тенденция сохранится и в этом году, уверена она. Дикова считает, что в 2024 году наименьшим спросом будет пользоваться жилье старого фонда, что связано с неудачными планировками, малогабаритностью, отсутствием капремонта в домах, устаревшими коммуникациями и отсутствием эстетики.

Насчет аренды жилья в текущем году изменений не ожидается, добавила эксперт. Людям, у которых в квартире плохой ремонт, захламление, старая мебель, как и раньше, будет сложно сдать в найм или аренду жилое помещение, подытожила Дикова.

Помимо этого, в пресс-службе Роскачества рассказали RT, какие соцпрограммы действуют на покупку вторичного жилья и как снизить базовую ставку по ипотеке. Так, в РФ есть программа "Социальная ипотека", по которой регион субсидирует ставку по кредиту или компенсирует оплату части стоимости жилья до 30–100%. Такая льгота доступна для учителей, уникальных специалистов, врачей, людей, стоящих на учете по улучшению жилищных условий, и многодетных семей. Программа работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Архангельской области, сказали там.

Более того, существует ипотека для молодых учителей до 35 лет. В этом случае правительственный регламент позволяет регионам заключить с Минобрнауки РФ соглашение о субсидировании ипотек преподавателей, за счет чего ставка снижается до 8,5%. Такая программа работает в Мурманской области и Алтайском крае, уточнили в пресс-службе.

Для военнослужащих также предусмотрена особая программа, по которой государство выплачивает за человека кредит в рамках установленного лимита. Еще есть региональные программы для людей, кто нуждается в жилье, кого переселяют из аварийного дома, или для представителей определенных профессий. Так, напомнили в Роскачестве, в Самарской области доступна ипотека для медиков и учителей по ставке ниже базовой на три процентных пункта.

Также есть дальневосточная и арктическая ипотеки, которые позволяют взять кредит по ставке в 2%. По этим программам можно купить готовое жилье у частного лица, уточнили в ведомстве.

Если же для человека недоступны льготные программы, то есть способы, снижающие базовую ставку по ипотеке. Так, некоторые крупные работодатели предлагают сотрудникам скидки по ипотеке, также многие кредиторы могут снизить ставку при выполнении определенных условий. Например, при переводе зарплаты на карту другого банка после оформления ипотечного кредита, оформления добровольного страхования жизни и здоровья, при оплате комиссии в размере 2% от суммы кредита, заключили в Роскачестве.

Ранее эксперты выяснили, что среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на среднюю однокомнатную квартиру более семи лет (86 месяцев). Так, средняя зарплата по мегаполисам составила 50 тысяч рублей, а цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.

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