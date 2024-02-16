Спрос на жилье в Москве сократился в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за январь спрос на покупку жилья снизился на 3%, а на заключение договоров долевого строительства (ДДУ) – на 8%. При этом количество сделок по ипотеке увеличилось на 11%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на риелторские и консалтинговые компании.

Так, в январе этого года было подписано 5,3 тысячи договоров в долевом строительстве, а в 2022 году за аналогичный период было зарегистрировано 6,8 тысячи договоров. Но относительно декабря 2023 года в январе этого года спрос на рынке долевого строительства сократился на 59%, подчеркнули эксперты.

Специалисты предупреждают, что пока делать выводы о влиянии ипотечной политики государства на рынок рано. Условия по льготной ипотеке изменились в декабре 2023 года, поэтому эксперты считают, что рост сделок по ипотеке в январе этого года мог сохраниться из-за перехода на рынок новостроек заемщиков, которые отказались от покупки вторичного жилья. При этом ожидается, что спрос в этом направлении произойдет в конце марта.

Кроме того, в январе этого года в Москве заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 7,9 тысячи кредитов, что на 11% больше, чем в январе прошлого года, когда было зарегистрировано 7,1 тысячи ипотечных сделок. По сравнению с декабрем прошлого года, в январе 2024 года количество ипотек снизилось на 19%, заявили эксперты.

Также специалисты утверждают, что на рынке готового жилья от частных владельцев и девелоперов тоже произошло сокращение: в январе этого года было зарегистрировано 7,5 тысячи договоров купли-продажи, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, такой показатель за этот год стал худшим с 2017 года, когда удалось подписать лишь 4,8 тысячи договоров.

"При текущих ставках покупка вторичного жилья станет недоступной. При этом альтернативу в виде готовых новостроек найдут не все: готового жилья от застройщиков – 5–10% рынка и не всем подходит долевое строительство. Все это вынудит застройщиков проводить более умеренную ценовую политику и искать новые схемы стимулирования спроса", – уточнил эксперт.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти будут сохранять льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение ЦБ РФ ключевой ставки.

По информации главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в Банке России прогнозируют существенное замедление роста цен на жилье. Однако, по ее словам, увеличение стоимости в разных регионах РФ различается, поэтому и итоговые параметры будут зависеть и от конкретных субъектов РФ.

До этого эксперты определили, что среднестатистическому россиянину необходимо работать и копить на среднюю однокомнатную квартиру более 7 лет (86 месяцев). Так, средняя зарплата по мегаполисам составила 50 тысяч рублей, а цена однокомнатной квартиры – 4,3 миллиона рублей.



"Деньги 24": число сделок на вторичном рынке жилья в Москве сократилось на 20%