Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы предупреждают о сильном дожде, грозе, граде и порывистом ветре, которые прогнозируются в Москве в среду, 12 июня. Комплекс городского хозяйства напомнил москвичам о правилах безопасности в непогоду.

Граждан призывают быть внимательными, не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними транспортные средства. Автомобилистов просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами.

Ранее в Москве установили желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Он будет действовать до 11:00 13 июня. Сильный ветер ожидается до 21:00 12 июня. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. До 12:00 13 июня в Подмосковье возможны гроза и град. Дождь и сильный ветер прогнозируются до 11:00 13 июня.

