Минобороны: ВС РФ нанесли удары по стоянкам самолетов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ утром 12 июня нанесли удары по месту расположения самолетов и авиационной базе украинских военных.

По информации Минобороны РФ, российская армия нанесла групповой удар с помощь высокоточного оружия и БПЛА. Кроме того, ВС РФ удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников, склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также места, где ВСУ осуществляли подготовку по использованию безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Минобороны РФ также опубликовало кадры поражения техники барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео заметно, как боеприпас попадает в находящуюся на стоянке машину. В результате происходит взрыв и начинается пожар.

До этого в Минобороны рассказали, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по украинскому опорному пункту и живой силе ВСУ. Российская армия использовала авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

