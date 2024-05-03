Посол Аскальдович: Россия не занимается репрессиями по религиозному признаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сторона не занимается религиозными репрессиями, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович. Его комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Так диппредставитель ответил на обвинения США в адрес России в якобы произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы", мусульман, буддистов и евреев.

Дипломат категорически отверг их, подчеркнув, что подобные заявления искажают действительность. Аскальдович сделал акцент на том, что все нарушители закона получают наказание за свои преступления.

По его мнению, американские власти пытаются сеять межконфессиональные распри, чтобы реализовывать свои геополитические задачи.

"Рука Соединенных Штатов явно прослеживается в попытках расколоть мировое православие, в частности, на Украине, где уже долгие годы осуществляются самые жестокие гонения на каноническую православную церковь", – высказался он.

Дипломат обратил внимание, что при этом Вашингтон предпочитает не вдаваться в детали при обсуждении действий Киева, возлагая всю ответственность на РФ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины в России из-за неоднократного размещения запрещенного контента.

По данным ведомства, на сайте постоянно публиковались материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности.

