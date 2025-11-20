Александр Овечкин вошел в топ-10 игроков по числу побед в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вошел в топ-10 игроков по количеству побед в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Газета.ру".

Овечкин сыграл в ночь на 20 ноября в матче против "Эдмонтон Ойлерз". В результате "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу со счетом 7:4. Теперь в активе российского хоккеиста 833 выигранные встречи.

Таким образом, Овечкин вошел в топ-10 за всю историю НХЛ, обойдя в рейтинге канадца Рэя Бурка с 832 выигранными матчами. Первое место по количеству побед в лиге занимает швед Никлас Лидстрем с 937 встречами.

В матче против "Эдмонтон Ойлерз" россиянину удалось забросить шайбу, которая стала для него 7-й в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. При этом 4 гола Овечкин оформил в последних пяти играх "Вашингтон Кэпиталз".

Ранее Овечкин установил новый рекорд по количеству победных шайб в домашних матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 18 ноября "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1 обыграл "Лос-Анджелес".

Овечкин отличился на 22-й минуте, доведя число победных голов в домашних матчах лиги до 81, с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Раньше он делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром, у которого 80 голов.

