Овечкина поздравили с 900-й шайбой и 1500-й игрой в НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Церемония прошла перед матчем с "Виннипег Джетс", в ней приняли участие сам Овечкин, его мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга Анастасия и их сыновья Сергей и Илья.

Помимо семьи хоккеиста, в мероприятии также поучаствовали президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик.

Российскому хоккеисту подарили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой "900".

В рамках самого матча Овечкин забил 908-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и вновь обновил снайперский рекорд лиги.

Ранее Овечкин первым за 15 лет в НХЛ оформил хет-трик после достижения 40 лет. До него это сделал шведский защитник Никлас Лидстрем в 2010 году. Российский хоккеист в гостевом матче регулярного чемпионата лиги против клуба "Монреаль Канадиенс" забросил 3 шайбы.

Овечкин также вошел в топ-10 игроков по количеству побед в НХЛ. Он сыграл в ночь на 20 ноября в матче против "Эдмонтон Ойлерз". В результате "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу со счетом 7:4.