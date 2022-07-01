Мантию Мохаммеда Али выставили на аукцион почти за 1 млн долларов

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Мантию Мохаммеда Али, в которой боксер вышел на знаменитый бой с Джо Фрейзером в 1975 году, выставили на торги. Об этом сообщает Daily Mail.

Начальная цена лота составит 969 тысяч долларов. Помимо накидки американского бойца, с молотка может уйти бархатная молитвенная шапочка, в которой тот посещал мечеть перед третьим боем против Фрейзера.

В настоящее время обе вещи находятся в коллекции бизнесмена из США Троя Кинунена. Ожидается, что аукцион состоится в Далласе в конце июня.

Ранее в Великобритании в рамках фестиваля автогонок в Гудвуде на торги выставили два автомобиля Джеймса Бонда. Речь идет о Land Rover Defender SVX и Aston Martin DBS Superleggera, которыми агент 007 управлял в фильмах "Спектр" и "Не время умирать".

