Певица МакSим и Дима Билан представили новый клип на песню "Знаешь ли ты"

Певица МакSим и артист Дима Билан представили новый клип на совместный кавер песни "Знаешь ли ты". В новой работе выдержана стилистика видеоряда классической версии. Все выполнено в черно-белых тонах, но вместо девушки в компании МакSим теперь Билан.

На экране артисты исполняют довольно интересный танец – они выглядят словно марионетки. Только кто ими управляет неясно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.