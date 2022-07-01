Певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином – СМИ

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Певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином после пятилетнего романа. Помолвка состоялась еще несколько месяцев назад, но о ней знали только близкие, сообщает The Sun.

По информации издания, Свифт получила от возлюбленного кольцо, которое она носит только дома, чтобы не привлекать внимание прессы к своей личной жизни. По этой же причине пара приняла решение организовать закрытую церемонию бракосочетания.

"Они хотят, чтобы их любовь держалась подальше от камер, насколько это возможно. Это только для них", – рассказал один из инсайдеров издания.

Ранее стало известно, что звезда Marvel Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон впервые станут родителями. Эштон появилась на премьере фильма "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившейся живот.

