Отец Насти Ивлеевой прокомментировал свадьбу дочери

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав прокомментировал свадьбу дочери, пожелав ей завести детей, передает Daily Storm.

По словам мужчины, ей давно пора заводить семью и думать о детях. Он добавил, что не знает мужа дочери, но его биография его не интересует – "лишь бы Насте было хорошо с ним". В то же время Ивлеев усомнился, что она сможет подружиться с восьмилетней дочерью мужа.

"А вот тут проблема. Когда Настя раньше приезжала в гости, она наотрез отказывалась от гуляний с детьми. С детьми она не очень. Да она вообще не хотела ни своих, ни чужих. Говорила раньше, что не особо и планирует детей", – добавил отец блогера.

Накануне Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью. Торжественная церемония состоится позже.

В свою очередь, мать Бегака, Дарья Семенова, заявила, что она не знала об отношениях сына с Ивлеевой. С сыном Семенова общается нечасто: она проживает в Крыму, где сын, гендиректор строительной компании "Фронтон", строит объект. Кроме того, по словам матери супруга Ивлеевой, Бегак параллельно продолжает дело отца, который вел программу "Правила жизни".

Семенова также обратила внимание, что у Бегака есть дочь от первого брака, с которой он редко видится. Между тем известно, что дедушка нового супруга Ивлеевой – советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка – дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

Ранее Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.