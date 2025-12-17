Бесплатный каток открылся на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве"

Мастер-классы, световое шоу и рождественская ярмарка пройдут на Воробьевых горах в рамках столичного проекта "Зима в Москве". Что стоит посетить в этом сезоне – в материале Москвы 24.

Новогоднее настроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатный каток будет работать для всех желающих до 21 декабря возле Дворца пионеров по предварительной регистрации. Здесь доступен прокат коньков и специальных опор-"пингвинов" для детей. На площадке также получится покататься на лыжах. Помимо этого, на территории работает кафе с теплой террасой и панорамными окнами.

Также на Воробьевых горах каждый вечер проходит световое шоу. Фасад Дворца пионеров становится "полотном" для мультимедийной постановки, где видеопроекции, свет и музыка рассказывают зрителям историю о Дедушке Морозе, его сказочных помощниках и волшебстве зимней Москвы.

Парковая зона тоже преобразилась: там появились световые фигуры животных российской фауны, в том числе редких видов. Кроме того, здесь можно отправиться в виртуальную экспедицию от субтропиков до Арктики: организаторы обустроили масштабную проекцию на специальный экран и деревья, дополнив все аудиоэффектами, с помощью чего гости смогут увидеть ледокол, полярное сияние и белых медведей.

Посетители могут также прогуляться и по рождественской ярмарке с продукцией от студентов столичных колледжей и педагогов центров дополнительного образования. Здесь можно приобрести новогодние украшения ручной работы, включая деревянные фонари, резные игрушки и тематические календари, а также попробовать свежую выпечку и сладости вроде трдельников, леденцов и зефира. Также на ярмарке представлена авторская коллекция одежды с аксессуарами, украшенными зимними мотивами Москвы, предметы интерьера от подсвечников до шкатулок и многое другое.

Творческие мастер-классы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах до конца декабря пройдет немало творческих мастер-классов.

Один из них посвящен созданию интерьерной композиции из хвойных веток, шишек и сухоцветов. На нем участники осваивают подбор материалов, сочетание фактур и сборку праздничного букета.

Помимо этого, там можно освоить роспись керамических изделий. Гости могут изучить характерные традиционные орнаменты, освоить технику работы с цветом и создать уникальное изделие к празднику.

Также на мастер-классах можно сделать новогоднюю свечу и статуэтку из стеклянной мозаики. Гости освоят технику выкладки элементов и создания цветовых переходов, чтобы изготовить уникальный новогодний декор.

Участники также смогут создать флорариум: под руководством флориста они научатся формировать миниатюрный ландшафт, высаживать растения и создавать снежные пейзажи. А погрузиться в народное творчество получится на занятии по изучению символики и приемов мезенской росписи по дереву, характерной для Русского Севера.

Еще одно направление – создание декоративных аксессуаров из эпоксидной смолы. В процессе участников научат основам послойной заливки, сочетанию оттенков и встраиванию украшений, чтобы каждый мог сделать авторский предмет для интерьера или подарок.

Помимо этого, на Воробьевых горах проводятся и другие мастер-классы, в том числе по декорированию, созданию различных украшений и подвесных игрушек. Подробнее узнать о них можно на сайте (на все занятия необходима предварительная регистрация).