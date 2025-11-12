Аудиогиды по знаковым местам столицы представили в рамках программы "Мой район"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

В рамках программы "Мой район" была подготовлена серия аудиоэкскурсий "Звездные места московских районов". Они посвящены районам Гагаринскому, Таганскому, Преображенскому, Филевский Парк, Бабушкинскому и Печатники, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Все желающие могут узнать об истории усадьбы Измайлово, музея-заповедника "Кусково", культурного центра "Москвич", особняка купца Василия Носова и других достопримечательностей. В проекте собрано 30 аудиогидов.

На одной из экскурсий рассказываются факты о главном здании Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а на других можно узнать о развитии музея-усадьбы "Люблино", создании общественного пространства "Хлебозавод № 9" и архитектурных особенностях театрально-концертного зала "Дворец на Яузе".

Кроме того, слушателям доступен рассказ о доме-флейте в районе Савелки. Свое название он приобрел из-за выступов лестниц, которые напоминают клапаны музыкального инструмента.

Аудиогиды можно найти на сайте программы "Мой район" и популярных подкаст-платформах.

Ранее сообщалось, что ночная поездка пройдет в Московском метрополитене с 21 на 22 ноября в рамках проекта "Экскурсии в метро". Участникам предлагается увидеть электродепо "Измайлово", чтобы посмотреть на работу метро изнутри.

Кроме того, у гостей появится возможность прокатиться на историческом поезде и увидеть станции Филевской и Арбатско-Покровской линий.

