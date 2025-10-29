ЦБ выразил обеспокоенность сокращением отделений "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центробанк РФ (ЦБ) обеспокоен сокращением количества отделений "Почты России", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Понимаем, что есть вопросы с безубыточностью почты и так далее, но это также и наличие базовой инфраструктуры", – передает ТАСС ее слова.

Глава регулятора напомнила, что сеть почтовых отделений может оказывать банковские услуги. В итоге до 2 миллионов человек потеряют доступ к финансовым услугам в случае сохранения темпов сокращения количества отделений "Почты России", уверена Набиуллина.

Ранее Счетная палата РФ выяснила, что долги "Почты России" с 2020 по 2024 год выросли на 70%, превысив 128 миллиардов рублей, а расходы повысились на почти 80% и оказались выше 10 миллиардов рублей. Кроме того, аудит компании выявил и ряд других проблем, включая неэффективность управления, убыточность фирмы и ее неспособность развивать доступность услуг почтовой связи.

После этого в ГД призвали "Почту России" принять меры по ликвидации задержек в доставке посылок. Парламентарии отмечали, что в Думу поступает большое количество жалоб на сроки доставки. Граждане жалуются, что их посылки могут оставаться в сортировочных центрах в несколько раз дольше положенного, а иногда отправления задерживаются на месяц.

