"Почта России" опровергла использование пенсионных средств не по прямому назначению

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Денежные средства, которые предназначены для выплаты пенсий, невозможно использовать как-то иначе, кроме как по прямому назначению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Так в компании прокомментировали публикации СМИ о том, что ее сотрудники якобы размещали пенсионные средства на банковских счетах, чтобы получать с них доход. Уточнялось, что это обнаружилось в ходе аудита эффективности, который проводила Счетная палата РФ.

"Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются – двигаются и хранятся – на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ РФ", – отметили в "Почте России".

Затем пенсии отправляются со счетов в регионы для последующей выдачи, а в процессе доставки деньги переводят из безналичного формата в наличную форму.

Ранее Счетная палата после проведенного аудита "Почты России" выявила ряд других проблем, включая неэффективность управления, убыточность компании и неспособность развивать доступность услуг почтовой связи.

При этом долги "Почты России" с 2020 по 2024 год выросли на 70%, превысив 128 миллиардов рублей, а расходы повысились на почти 80% и оказались выше 10 миллиардов рублей. Это стало причиной направления обращения в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС), уточняли в Счетной палате.

