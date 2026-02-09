Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:59

Политика
РИА Новости: в документах по делу Эпштейна обнаружен заказ на серную кислоту

Фото: 123RF.com/kittisak123rf

В опубликованных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна значится крупный заказ серной кислоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минюста США.

В одном из документов связанная с финансистом фирма LSJE LLC запрашивала у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов, то есть около 1 250 литров вещества, а также "замену PH" и кабеля для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

Кроме того, в июне того же года та же компания сделала коммерческое предложение, предположительно, работавшему на Эпштейна Брайсу Гордону. Речь шла о проектировании, изготовлении, установке и вводе в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Было предусмотрено использование серной кислоты, предназначенной для острова Грэйт Сейнт Джеймс.

В документах также был найден отчет о ремонте данной установки на острове Литтл Сейнт Джеймс, датированный февралем 2014 года. Работы выполняла компания TSG, для них тоже использовалась серная кислота.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Предположительно, причиной его смерти стало самоубийство.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминаются российские политики.

