Около 1,8 млн пользователей посетили портал "Моя новая семья" за 5 лет

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Порталу "Моя новая семья" исполнилось 5 лет. За это время его посетили около 1,8 миллиона пользователей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Моя новая семья" предлагает широкий спектр услуг – от записи на прием к специалистам до знакомства с анкетами детей. В настоящее время в столичных центрах для сирот проживают менее 1 тысячи детей, а около 17 тысяч воспитываются в замещающих семьях.

"Мы живем в ритме динамичного мегаполиса в век информационных технологий, где время превратилось в самый ценный ресурс для каждого жителя столицы. Поэтому наша ключевая задача – сделать доступ к важной информации максимально удобным. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек, независимо от возраста или жизненной ситуации, мог оперативно получить всю необходимую поддержку", – отметила начальник Управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Данько.

Самым популярным разделом портала в 2025 году стал сервис записи на прием по вопросам опеки. Пользователям на выбор доступны удобные даты, время и центр. Специалисты помогают получить заключение о возможности быть усыновителем или опекуном, справку о статусе ребенка, консультацию при родительском споре и ежегодный отчет опекуна. При необходимости подключаются психологи, юристы, медиаторы и специалисты по работе с семьей.

Также пользователи посещают раздел "Хочу в семью". В нем размещены анкеты детей. На третьем месте оказался лендинг о работе школ приемных родителей и сервис записи на прохождение такой подготовки.

Кроме того, портал помогает записаться на прием в региональный банк данных о детях-сиротах, чтобы получить направление на знакомство с конкретным ребенком. При помощи сервиса "Чем поможет город" можно получить необходимые сведения о мерах соцподдержки для замещающих семей.

Раздел "Опекунам и попечителям взрослых" предоставляет ответы на вопросы москвичей, которые заботятся о недееспособных или ограниченно дееспособных близких. В лендинге "Путеводитель по взрослой жизни" собрана информация для выпускников центров для детей-сирот и замещающих семей.

Вместе с этим в этом году на портале появилась возможность оставить отзыв о работниках опеки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве почти все дети-сироты, то есть около 17 тысяч человек, растут в приемных семьях.

Он отметил, что для семей, принявших на воспитание детей, предусмотрены различные меры поддержки, в частности льготы и выплаты, помощь юристов, психологов и социальных работников. Для каждой такой семьи назначается куратор из органов опеки.

