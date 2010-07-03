Несколько человек погибли при стрельбе в баре в Канзас-Сити

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Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы в одном из баров американского города Канзас-Сити, передает телеканал CNN.

По информации местной полиции, неизвестный мужчина вошел в бар и начал стрелять по посетителям. Пули попали в девятерых человек.

Стрелка еще не задержали, его разыскивает полиция. Сведений о личности и мотивах нападавшего пока нет.

Ранее сообщалось, что в американском городе Элкмонт в штате Алабама подросток открыл стрельбу в собственном доме – трое человек скончались на месте, еще двое позднее умерли в больнице. Отмечается, что среди погибших – трое детей. Стрелявшего задержали, он уже дал признательные показания.