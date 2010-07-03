Поклонская назвала настоящих врагов Украины

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала настоящими врагами Украины неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, передает РИА Новости.

"Мародеры из батальона "Азов" устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался... Хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется это не совсем Россия..." – написал она в своем Telegram-канале.

Депутат пожелала украинскому президенту успехов в достижении мира и процветания в стране. Она выразила надежду на то, что украинцы осознали общность целей с Россией – это мир на Украине.

В России против бойцов "Азова" возбудили дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому после его визита в поселок Золотое на Донбассе. Диалог президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах.

Глава государства потребовал не мешать разведению войск. Билецкий ответил, что президент "сдает огромную территорию", и пообещал воспрепятствовать этому при необходимости. В то же время Зеленский обещал ознакомиться с требованиями участников акции, выступающих против "формулы Штайнмайера".

Документ подразумевает введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там выборов. Стороны также договорились о разведении сил в Золотом и Петровском.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу Штайнмайера" "уступкой". Он подчеркнул, что альтернативный план по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже невозможен.

В Совфеде отметили, что шаг направлен на установление мира на Украине. Там полагают, что сейчас разумнее всего подождать некоторое время, чтобы посмотреть на реализацию этой формулы.