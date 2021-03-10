Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе

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Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России.

Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, конкретный план, который отвечает духу минских соглашений, уже "лежит на столе".

Ермак добавил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией, передает агентство "Укринформ".

Он также выразил надежду, что план станет "предметом мощного обсуждения через неделю-две", когда запланирована видеоконференция в "нормандском формате".

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.