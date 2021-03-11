В Киеве назвали главную ошибку России по Донбассу

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Обострение ситуации в Донбассе приведет к ужесточению ограничительных мер в отношении Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых санкционный иммунитет РФ может быть подорван, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, российская сторона часто руководствуется прагматическими соображениями и часто ошибается.
"Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину", – заявил он.
Резников подчеркнул, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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