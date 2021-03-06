В Госдуме потребовали разъяснить ультиматум Кравчука в адрес России

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Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета Россия – Донбасс Андрей Козенко потребовал разъяснить высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука об ультиматуме России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кравчук ранее заявил, что в отношении России могут быть предприняты радикальные шаги, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

"Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции", – подчеркнул Козенко.

По словам депутата, стратегия Киева продолжать боевые действия в Донбассе и участвовать в переговорах по урегулированию конфликта не приведет ни к чему хорошему. Украине, считает парламентарий, следует определиться со своими намерениями и действовать соответствующе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьезно обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Представитель Кремля добавил, что фиксируется вход военнослужащих Украины в те зоны, в которых они не должны находиться после завершения разведения.

