Песков прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

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В Кремле серьезно обеспокоены обострением ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что фиксируется вход военнослужащих Украины в те зоны, в которых они не должны находиться после завершения разведения.

По словам Пескова, в Москве внимательно следят за ситуацией.

"Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", – сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве рассчитывают, что на ситуацию обратят внимание партнеры по "нормандской четверке".

Накануне сотрудник министерства внутренних дел ДНР погиб при попытке спасти детей, обнаруженных на линии соприкосновения. По данным МВД, военнослужащие ДНР обнаружили группу детей между позициями в районе Ясиноватской промзоны. Для эвакуации ведомство отправило в район следственно-оперативную группу. Во время проведения спасательной операции по сотрудникам МВД ДНР был открыл снайперский огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины.

По мнению властей ДНР, инцидент продемонстрировал несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также нарушение норм общечеловеческой морали.

Ранее силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Решение было принято после усиления обстрелов республики с украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее прокомментировал слова Владимира Путина, который пообещал, несмотря ни на что, не бросать Донбасс. Он заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.