Силам ДНР разрешили подавлять огневые позиции украинских силовиков

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Силы Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков, сообщает ТАСС.

Такое разрешение им дали после усиления обстрелов республики с украинской стороны.

Ранее стало известно, что под огонь украинских силовиков попали села Пантелеймоновка на горловском и Ленинское на мариупольском направлениях.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее прокомментировал слова Владимира Путина, который пообещал, "несмотря ни на что, не бросать Донбасс".

Пушилин заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности. Глава ДНР добавил, что позиция граждан республики сформулирована в идеологической доктрине, которая носит название "Русский Донбасс".

Пушилин указал, что регион всегда был русским исторически и ментально. Он подчеркнул, что события после 2014 года однозначно определили вектор развития республики.