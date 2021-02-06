Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предположил, что Украина может лишиться части территории. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

Свою идею Саакашвили объяснил тем, что Москве необходим "плацдарм" для содержания Крыма.

"Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания [для военной операции]", – заявил экс-президент.

Политик раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского ограничить работу ряда телеканалов и заявил, что такая мера не поможет остановить войну в Донбассе, а поспособствует эскалации ситуации.

Украинский лидер подписал указ о введении санкций в отношении каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne в начале февраля. Постановление президента ввело в действие решение Совета национальной безопасности и обороны с ограничением работы на срок 5 лет.

