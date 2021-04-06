В Кремле надеются, что ВС Украины не будут применять силу в отношении своего народа

Фото: ТАСС/Oleksii Kovalov/Ukrinform via ZUMA Wire
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что украинские ВС не станут применять силу в отношении собственного народа в Донбассе.
"Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских Вооруженных сил по отношению к собственному народу, по отношению к людям, которые живут в самопровозглашенных республиках", – цитирует ТАСС Пескова.
При этом он не стал предполагать, какие действия предпримет Москва в случае эскалации в защиту получивших российский паспорт людей в регионе. Представитель Кремля отметил, что строить предположения о развитии данной ситуации неуместно.
Песков заключил, что безопасность россиян является приоритетом России и лично Владимира Путина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он призвал НАТО уделить больше внимания вопросам безопасности в акватории Черного моря и усилить свое присутствие в регионе.
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