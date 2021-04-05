Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, у Украины для этого есть и физические возможности, и технические.

"У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", – сказал он.

Пушилин добавил, что в ДНР готовы к любому развитию событий, однако, как он считает, шанс остановить военный конфликт крайне мал.

Он также сообщил, что ДНР, как и ЛНР, делает все возможное, чтобы разрешить конфликт именно политическим способом. Он выразил сожаление, что Киев настроен в ином направлении.

"Ложь, манипуляция – это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", – заключил он.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.