Песков назвал самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пескова, граждане отправляют множество вопросов по разным каналам. При этом основной блок вопросов касается коронавируса.

"В этом году, конечно, всему голова – это ковид во всех ипостасях", – отметил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что вопросы данного блока затрагивают заболевание COVID-19, прививки от коронавируса и сроки окончания пандемии.

"Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков отдельно остановился на теме нехватки лекарств в некоторых регионах страны. Он пояснил, что сама система проявляет себя хорошо.

"Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <...>. Логистические проблемы, проблемы распределения", – объяснил он.

Он добавил, что в некоторых субъектах сложилась ситуация дефицита отдельных препаратов.

"Где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", – заключил пресс-секретарь.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Ранее Песков отметил, что в этом году прямую линию с Владимиром Путиным не стали переносить, поскольку появились способы провести ее безопасно в условиях пандемии.