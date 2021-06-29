Песков заявил, что Путин никогда не работал на удаленке

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Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса не переходил на удаленку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России 24".

"Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что проведение большого количества видеоконференций характерно и для правительства, однако удаленкой такую работу не назовешь.

Песков подчеркнул, что все руководство страны во главе с президентом находится в гуще событий, а в кризисные моменты трудится 24 часа в сутки.

Ранее стало известно, что количество вакансий с удаленным режимом работы на российском рынке труда увеличилось вдвое за последний год. Между тем интерес соискателей к подобным вакансиям вырос в три раза.

