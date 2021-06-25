Власти Москвы назвали категории горожан, которым необходимо работать удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы уточнили, какие категории граждан относятся к перечню работников, подлежащих переводу на дистанционку. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения города.

В ведомстве подготовили документ с указанием хронических заболеваний и состояний здоровья, которые являются показанием к удаленной работе.

"Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", – уточнили в Депздраве.

Согласно перечню, поводом перевести сотрудника на дистанционку также являются отдельные болезни с иммунным механизмом, нарушения мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы и соединительной ткани. Уточняется, что в перечень включили и наличие трансплантированных органов и тканей.

Ранее стало известно, что указом мэра Москвы в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников организаций – при подсчете не учитываются привитые граждане. Также новая мера не касается ряда предприятий непрерывного цикла и государственного значения.