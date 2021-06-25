В Совфеде оценили решение об удаленке для 30% сотрудников организаций столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал указ Сергея Собянина о переводе на удаленку 30% сотрудников столичных организаций.
Как передает RT, сенатор заявил, что необходимость подобного шага представляется очевидной, и подчеркнул повторный характер предлагаемых ограничений.
"Указ понятно с чем связан, поэтому тут, в общем-то, и обсуждать нечего. Сделать минимального объема контакты в транспорте общественном, в системе общественного питания и в коллективах", – заявил Рязанский.
Отдельно сенатор объяснил важность ношения индивидуальных средств защиты, а именно масок. По словам Валерия Рязанского, эта мера необходима в помещениях и местах массового скопления людей.
Ранее стало известно, что указом мэра Москвы в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников организаций – при подсчете не учитываются привитые граждане. За нарушение данной меры предусмотрена административная ответственность.
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