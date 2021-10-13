Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за покупку лекарств

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Россияне имеют право получить социальный налоговый вычет за лекарства, которые назначил врач им или членам их семьи. Об этом рассказала адвокат Евгения Рыжкова, передает агентство "Прайм". Она добавила, что сделать это можно двумя способами.
В первом случае, подчеркнула эксперт, необходимо до конца года предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки и рецепты. Если же препараты были куплены для родственников, то также понадобится справка о составе семьи. В этом случае работодатель не будет удерживать налог с зарплаты.
Уведомление налоговый орган выдаст спустя 30 дней с момента подачи заявления, его необходимо будет передать в отдел кадров на работе, подчеркнула адвокат.
Во втором случае, уточнила Рыжкова, налоговый вычет можно получить в течение трех лет. Для этого следует подать заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и тот же пакет документов. Расходы на лекарства будут возвращены в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, уточнила эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как не платить налог при продаже автомобиля. Сообщалось, что в первую очередь речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек может не подавать декларацию и не платить налог при его продаже.
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