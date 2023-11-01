Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период длинных ноябрьских выходных. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

Отмечается, что чаще всего люди выбирают гостиницы категорий "три звезды" и "четыре звезды", их номерной фонд забронирован на 75%. Самыми популярными датами заезда стали 3 и 4 ноября, их выбрали почти две трети туристов. В эти дни трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы забронированы в среднем на 82%.

По информации Ассоциации туроператоров РФ, Москва находится в топ-10 наиболее популярных внутренних направлений в период ноябрьских праздников.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День народного единства, 4 ноября, парковка будет бесплатной в столице. В понедельник, 6 ноября, который будет нерабочим, за парковку также платить не надо, уточнил мэр. По его словам, 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

В ноябрьские выходные также будет изменено расписание электричек. Так, 3 ноября поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Кроме того, в указанные дни будут следовать дополнительные электрички.

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